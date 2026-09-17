ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Ασύλληπτος Μάνταλος με τέσσερις ασίστ σε 38 λεπτά για το 4-0!
Πέτρος Μάνταλος, ο δημιουργός! Κάθε γκολ από τα πρώτα τέσσερα της ΑΕΚ πέρασε από τα πόδια του στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να μοιράζει τέσσερις ασίστ στα πρώτα 38 λεπτά του αγώνα για να οδηγήσει την Ένωση στο 4-0. Το σερβίρισμα άρχισε στο 10΄με εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά του Αλεξίου, ενώ στο 32΄πέρασε την κάθετη για τον Βάργκα που στη συνέχεια άδειασε τον αντίπαλο γκολκίπερ και διαμόρφωσε το 2-0.
Στο 34΄βρήκε με σέντρα τον Ζοάο Μάριο στο δεύτερο δοκάρι και ο τελευταίος εκτέλεσε άψογα για το 3-0, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα έδωσε στον Βάργκα που με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με εντυπωσιακό πλασέ
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