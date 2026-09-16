Ο Μύθου στο 20' έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στο 20' βρήκε γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο με τον Ανέστη Μύθου.

Ο Γιάκιτς έκλεψε στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά έδωσε στον Χατσίδη κι αυτός στον Κένι. Ο δεξιός μπακ γύρισε στην καρδιά της άμυνας και ο Μύθου με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτια.

Το γκολ του Μύθου