Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Ο Μύθου άνοιξε το σκορ σε ασίστ του Κένι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μύθου στο 20' έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ στο 20' βρήκε γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο με τον Ανέστη Μύθου.
Ο Γιάκιτς έκλεψε στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά έδωσε στον Χατσίδη κι αυτός στον Κένι. Ο δεξιός μπακ γύρισε στην καρδιά της άμυνας και ο Μύθου με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτια.
Το γκολ του Μύθου
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.