Έτσι θα έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πρόσωπο που έδειξε και χθες ο ΠΑΟΚ και τον τρόπο που κέρδισε, επιμένοντας στις προτεραιότητες που υπάρχουν.

Ο ορισμός της νίκης με… μισό-μηδέν! Τέτοια ήταν η επικράτηση του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο στον δεύτερο αγώνα κυπέλλου.

Αλήθεια είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε και χθες μετά την ισοπαλία με τον ΟΦΗ, θα έβγαζε άγχος και στο κύπελλο, έχοντας ΑΕΚ μέσα και Καλαμάτα έξω. Ο μόνος με κλήρωση τεσσάρων αγώνων με ομάδες πρώτης κατηγορίας! Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα αυτή την περίοδο είναι άλλο για το γκρουπ του Λίσι.

Πήγε στην Αθήνα ο Δικέφαλος σε μία άλλη φάση της περιόδου που φανερά αφήνει την προσπάθεια δημιουργίας στην άκρη και έχει σκληρύνει τόσο… όσο χρειάζεται για να κερδίζει τα ματς χωρίς να τα παίζει! Όπως και με τον Άρη, έτσι και με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ δεν εντυπωσίασε, δεν ήταν παραγωγικός με την μπάλα στα πόδια, αλλά πρόσεξε πάρα πολύ την αμυντική του λειτουργία! Αυτό που «φωνάζαμε» επί πολλές εβδομάδες! Αυτό που έπρεπε να κάνει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, το πρώτο φιλικό και φυσικά σε ΟΛΑ τα καλοκαιρινά-κρίσιμα προκριματικά. Εκεί όπου έπρεπε να μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια γιατί έπαιζε -σχεδόν- όλη τη σεζόν. Δεν το έκανε όμως…

Πάνω απ´ όλα είναι η νοοτροπία! Η διάθεση να παίξεις έτσι και να το ελέγχεις το ματσάκι, χωρίς ρίσκο, με όσο γίνεται λιγότερους κινδύνους! Η απόφαση που πήραν ακόμη και σε μεταξύ τους συζήτηση μέσα στα αποδυτήρια ο Λίσι με τους παίκτες που του είπαν την άποψή τους! Ακολούθησε η επιλογή παικτών στην ενδεκάδα. Και με τον Άρη και χθες με τον Ατρόμητο. Δυνατοί παίκτες στον άξονα. Μικρότερη ποιότητα. Σκληροί μεν με τη μπάλα, αλλά και με τον αντίπαλο. Σε προτεραιότητα η κερδισμένη μονομαχία και μετά η δημιουργία. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη με τρομερό πάθος και ένταση με 2-0, χθες κέρδισε και τον Ατρόμητο με… μισό-μηδέν, χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς και να απειληθεί όμως τόσο πολύ όπως σε περασμένα παιχνίδια.

Όταν μπήκε χθες στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ με 6-8 τους νεοφερμένους Γιάκιτς-Ούγκρεσιτς, τον Κόστα πίσω τους και τον Καμαρά στο 10, ήμασταν απόλυτα βέβαιοι τι θα δούμε και τι ΔΕΝ θα δούμε. Πώς να είναι ποιοτικός ο ΠΑΟΚ στην ανάπτυξή του και στη δημιουργία όταν ο Καμαρά θέλει τέσσερις επαφές στο κοντρόλ; Ο Κένι μέσα από συνεργασίες έφτιαξε τις ελάχιστες καλές δημιουργίες της ομάδας! Ο βιονικός Κένι που ΔΕΝ τον διαχειρίζονται καλά βέβαια!

Το παιχνίδι και όλη η τακτική προσέγγιση για… μισό-μηδέν, είναι ιδανική για το ξεκίνημα της σεζόν και ΕΙΔΙΚΑ για ομάδες με τόσες πολλές αλλαγές όπως ο ΠΑΟΚ! Θα «έλεγε» βέβαια κανείς ότι το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε στις διαθέσεις του Ντέλια. Τον έχασε όμως ξαφνικά και χωρίς προετοιμασία αντικατάστασης σε συνολικό σχέδιο, αλλά και ως μονάδα. Και επειδή ΔΕΝ σεβάστηκε την ποδοσφαιρική λογική, την πάτησε!

Έγινε ο τι έγινε, φθάσαμε εδώ που φθάσαμε, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε με άλλα χαρακτηριστικά κόντρα στον Άρη, χθες πρόσεξε και πάλι την αμυντική λειτουργία, έπαιξε με πολλούς σκληρούς παίκτες και πάει τώρα σε ένα επίσης οριακό ματς στο Αγρίνιο, έχοντας καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Κακά τα ψέματα, για τα ελληνικά ματς, ο ΠΑΟΚ βγάζει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους. Αν στο πρωτάθλημα πάει στη διακοπή με τέσσερις νίκες και μία ήττα στον Παναθηναϊκό, δεν το λες και τραγικό για μία νέα ομάδα και ενώ άλλοι «μεγάλοι» έχουν κανονικές γκέλες!

Στόχος του ΠΑΟΚ παραμένει το να γίνει ομάδα. Να αποκτήσει ταυτότητα, χαρακτηριστικά που θα εμφανίζονται παντού και πάντα, σε όλα τα γήπεδα. Μαζί στόχος είναι να γίνουν όλοι αυτοί και ένα δεμένο γκρουπ. Τεράστια ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν καθημερινά οι Μάτος και Βιειρίνια. Οφείλουν να βοηθήσουν τα μέγιστα τον προπονητή στη διαχείριση των προσωπικοτήτων. Όλων, ειδικά των πολλών που κάθε Κυριακή ΔΕΝ θα παίζουν. Λίγα τα ματς, πολλοί οι παίκτες και πολλά (16) τα συμβόλαια που λήγουν το άλλο καλοκαίρι! Δύσκολη κατάσταση. Σύνθετη! Θέλει μεγάλη «μαγκιά» από Λίσι-Μάτος-Βιερίνια για να φτιάξουν σύνολο. Ομάδα με αρχές και γκρουπ με νοοτροπία! Η ομάδα πάνω απ' όλους και όχι το συμφέρον του καθενός παίκτη που… κακά τα ψέματα, συχνά κοιτάνε μόνο την πάρτη τους…

Κλείνοντας… ΔΕΝ γράφω ότι ο ΠΑΟΚ ΕΤΣΙ πρέπει να παίζει για το μισό-μηδέν. Ο ΠΑΟΚ που ΔΕΝ είναι ακόμη ομάδα και ΔΥΣΤΥΧΩΣ πράγματα και καταστάσεις και ποδοσφαιρικές αρχές που έπρεπε να έχει δομήσει τον Ιούλιο, θα τα προσπαθήσει τον Οκτώβριο, έπρεπε εδώ και καιρό να βγαίνει για να κερδίζει (όπως με τον Άρη και τον Ατρόμητο) και όχι για να… παίζει.

Ο ΠΑΟΚ ΠΡΕΠΕΙ να βρει τον…. οποιονδήποτε τρόπο να κερδίσει και την Κυριακή και μετά οι άνθρωποι του να χτίσουν ομάδα με όποιους σχηματισμούς και ρόλους και να δέσουν το γκρουπ απομονώνοντας όποιους σκέφτονται κυρίως την πάρτη τους. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι, ειδικά με 11 νέους που ήρθαν ανάμεσα σε πολλούς παλιούς και φυσικά όταν υπάρχουν 16 (!) επαγγελματίες που σκέφτονται ότι έχουν μόνο ένα χρόνο συμβολαίου…

Δουλειά… Πολλή δουλειά…