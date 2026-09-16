Ο Αλέσιο Λίσι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, στάθηκε στις καιρικές συνθήκες, τον ανταγωνισμό στην επίθεση και τη διακοπή που έρχεται

Ο Αλέσιο Λίσι ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του, τη δεύτερη φετινή στο Περιστέρι, και δεν το έκρυψε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Ο αέρας, οι δυσκολίες του γηπέδου και οι διορθώσεις»

«Ξέραμε ότι αυτό το γήπεδο είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ και για όλους. Είχε αρκετό αέρα σήμερα και δεν μας βοήθησε για να παίξουμε με την μπάλα. Είχαμε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο. Όμως, ήμασταν ικανοί να διατηρήσουμε το μηδέν παθητικό μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα, ιδίως στο πρώτο κομμάτι του. Δεν υποφέραμε. Είμαι χαρούμενος με τη νίκη, το μηδέν παθητικό και με την εμφάνιση κάποιων παικτών που δεν έχουν παίξει πολύ», είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και, όταν ρωτήθηκε για τις αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι, απάντησε:

«Ήταν για λόγους τακτικής. Κάναμε κάποια πράγματα διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αέρας ήταν το… κλειδί. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον μας, κάτι που άλλαξε στην επανάληψη. Διόρθωσα κάποια λάθη και εγώ. Το γήπεδο ήταν πολύ ξηρό και αργό, δεν μας βοήθησε να παίξουμε».

«Τυχερός με τρεις φορ – Θετικός ο ανταγωνισμός»

Για τις επιλογές στα φορ μετά την απόκτηση Εντιαγιέ και Μπανζά, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως ο συναγωνισμός που δημιουργείται είναι θετικός:

«Είναι πολύ καλός ο ανταγωνισμός. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση. Έχουμε πολλούς παίκτες, κάτι που βοηθά τον κόουτς να έχει επιλογές και για την αρχική ενδεκάδα και για τις αλλαγές».

«Η διακοπή, οι απουσίες των διεθνών και ο Ατρόμητος»

«Σίγουρα η διακοπή που έρχεται είναι σημαντική, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίκτες. Πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα από αυτή την περίοδο που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις για να δουλέψουμε τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν παιδιά που είναι πίσω στο θέμα αυτό», είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που έχει καλή άποψη για τη δυναμική του Ατρόμητου:

«Είναι δύσκολη ομάδα. Σκληρή ομάδα, έχει καλό υλικό. Πολύ καλή τόσο στις μακρινές μπαλιές όσο και με την μπάλα στα πόδια. Πολύ δυνατή ομάδα και στις στημένες φάσεις. Ίσως δεν ήταν τυχερή στο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω θα αλλάξει αυτό και θα βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση».