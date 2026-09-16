Ο Σάββας Τζιομπάνογλου γράφει για το διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, το rotation του Αλέσιο Λίσι, το πρώτο γεμάτο 90λεπτο του Γιάκιτς και την ηρεμία πριν το Αγρίνιο.

Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, δεύτερη νίκη με μηδέν παθητικό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι με το επαγγελματικό 1-0, έφτασε τους 4 βαθμούς στο Κύπελλο και επιβεβαίωσε ότι η αντίδραση μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ έχει πλέον διάρκεια.

Μετά τη νίκη επί του Άρη στο τοπικό ντέρμπι την περασμένη Κυριακή, πήγε στο Περιστέρι, έδειξε ξανά χαρακτήρα και πέρασε για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν νικηφόρα σε βάρος του Ατρόμητου. Κάτι που και στη θεωρία, αλλά όπως φάνηκε και στην πράξη, μόνο εύκολο δεν ήταν...

Το αποψινό 1-0 μπορεί να μην συνοδεύτηκε από τόσο θεαματικό ποδόσφαιρο, όπως αυτό που κατά διαστήματα τουλάχιστον έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ωστόσο, του προσφέρει λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση και ηρεμία αρκετή για να δουλέψει τις επόμενες ημέρες για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό. Και αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα...

Σε περίπτωση που οι ασπρόμαυροι επιστρέψουν και από το Αγρίνιο με τους τρεις βαθμούς της νίκης την Κυριακή το βράδυ, τότε ο Αλέσιο Λίσι θα μπορεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες να ξεκινήσει να δημιουργεί και πάλι από την αρχή την ομάδα του. Γιατί αυτό θα κάνει στη διακοπή του πρωταθλήματος.

Οι εκπλήξεις Λίσι και το σαρωτικό rotation



Ο Ιταλός πάντως για μια ακόμη φορά έκρυβε εκπλήξεις στο σχήμα με το οποίο παρέταξε την ομάδα του. Ξεκίνησε στο κέντρο της άμυνας τον Ελουστόντο, που εξέτισε στο ντέρμπι με τον Άρη την ποινή του για την αποβολή του στο ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς για να δει πώς «δένει» και αυτός με τον Ντιέγκο Κόστα.

Ο Τέιλορ, που είχε βαφτιστεί ανασταλτικός μέσος, επέστρεψε στη φυσική του θέση στα αριστερά της άμυνας.

Ο Γιάκιτς εξ ορισμού από την απόκτησή του προοριζόταν ως βασικός και ξεκίνησε με τον Ούγκρεσιτς στο πλάι του, με τον Σέρβο να καθιερώνεται από τον Ιταλό τεχνικό ως κεντρικός χαφ.

Και αυτό για να κάνει χώρο για τον Μαντί Καμαρά, που ξεκίνησε αντί του Πέλκα στο «δέκα». Με Τάχα Άλι και Χατσίδη στα εξτρέμ και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, το rotation του Ιταλού ήταν... μάλλον σαρωτικό.

Και μπορεί όλα τριγύρω να αλλάζουνε, αυτός που δεν αλλάζει είναι ο Τζόντζο Κένι, που έφερε τη φανέλα του βασικού από το σπίτι του και την ξαναφόρεσε και στο Περιστέρι.

Τα τακτικά ζητήματα, η πίεση και οι διορθωτικές αλλαγές



Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην ουσία χωρίς δεκάρι σε κάποιες φάσεις του αγώνα, οι κορυφές του τριγώνου που σχημάτιζαν οι κεντρικοί του χαφ διαφοροποιήθηκαν, με τον Ούγκρεσιτς να ανεβαίνει ψηλά και τον Καμαρά να καλύπτει το ανέβασμά του.

Ακόμη και ο Γιάκιτς άφησε τη θέση μπροστά από τους δύο στόπερ και πήρε μέτρα στο γήπεδο. Ο Κροάτης ήταν αυτός που συνήθως ζητούσε την μπάλα όσες φορές η ομάδα του προσπάθησε να χτίσει επιθέσεις από την πίσω ζώνη. Κάτι που η αλήθεια είναι δεν επιχείρησε και πολλές φορές.

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι: Το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τους αντιπάλους του και έχασε αρκετές φορές την μπάλα από την πίεσή αυτή.

Το δεύτερο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει ήταν ότι δεν κατάφερε –παρά μόνο όταν ο Αλέσιο Λίσι πέρασε στον αγώνα τις αλλαγές του (τον Ζαφείρη αρχικά, και στη συνέχεια Πέλκα και Εντιαγέ)– να βγάλει σωστά μεταβάσεις και να γίνει επικίνδυνος. Ένα ζήτημα που το είδε ο Ιταλός τεχνικός και ως ένα βαθμό το διόρθωσε, με την ομάδα του να έχει καλύτερες επιθέσεις μετά τις αλλαγές που έκανε.

Η γεμάτη εμφάνιση Γιάκιτς και η χημεία που αναζητείται για τον Ντιέγκο Κόστα



Αν κάποιος επικεντρωθεί στα πρόσωπα, θα πρέπει σίγουρα να ξεκινήσει με τον Κρίστιαν Γιάκιτς, που έγραψε το πρώτο του 90λεπτο με τη φανέλα του Δικέφαλου. Ο Κροάτης κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες που είχε με τους γηπεδούχους, είχε αρκετές ανακτήσεις της μπάλας και έκοψε και αρκετές επιθέσεις των αντιπάλων του.

Προσπάθησε να βοηθήσει και στην ανάπτυξη περνώντας μπαλιές προς την επίθεση και γενικά έκανε ό,τι πρέπει να κάνει ένας ολοκληρωμένος ανασταλτικός χαφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι ζήτημα να έχει συμπληρώσει μια εβδομάδα προπονήσεων, μόνο αισιόδοξος μπορεί να είναι για το μέλλον του Γιάκιτς στην Τούμπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φυσικά και η παρουσία του Ντιέγκο Κόστα στο κέντρο της άμυνας. Ο Βραζιλιάνος έχει ήδη δύο παιχνίδια ως βασικός και έχει κάνει δίδυμο με όλους τους υπόλοιπους στόπερ της νέας του ομάδας, εκτός από τον Παντελή Χατζηδιάκο.

Στον αγώνα με τον Άρη έπαιξε στη δεξιά πλευρά των στόπερ και σήμερα στην αριστερή, έχοντας στο πλευρό του αρχικά τον Αρίτζ Ελουστόντο και στη συνέχεια τον Μπαταούλα.

Το δείγμα από τις συνεργασίες του είναι μικρό, ωστόσο φαίνεται να «κολλάει» καλύτερα με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Με τον Ελουστόντο δεν είχε και τόσο καλή συνεννόηση και βοηθήθηκε περισσότερο από τον Μπαταούλα, όταν ο νεαρός μπήκε στο παιχνίδι.

Το Κύπελλο είναι πάντα στόχος για τον ΠΑΟΚ



Στο τέλος της ημέρας και σε ό,τι αφορά το Κύπελλο, η σημερινή νίκη του ΠΑΟΚ τον βοηθά πολύ για τη συνέχεια. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ που ακολουθεί στο πρόγραμμά του εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, αλλά πλέον δεν είναι ματς «ζωής ή θανάτου».

Το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς ήταν βαρύ με αντιπάλους τέσσερις ομάδες της Super League, όμως όπως κυλούν τα πράγματα ο ΠΑΟΚ δείχνει να μπορεί να το φέρει στα μέτρα του. Έτσι κι αλλιώς, το Κύπελλο είναι πάντα στόχος...Πολύ περισσότερο φέτος.