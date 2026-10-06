Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μαξίμου, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει το «παρών». Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη.

Νεότερα για το νέο Καραϊσκάκη καθώς υπήρξε σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του φαληρικού γηπέδου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε λοιπόν μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της πειραϊκής ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η Κυβέρνηση από την πλευρά της θα δρομολογήσει όλες εκείνες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Άρα προχωρά αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη, που όπως προαναφέρθηκε είναι με ιδιωτικούς πόρους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Τώρα ως προς το νέο Καραϊσκάκη τα δεδομένα είναι τα εξής

-Θα έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις. Θα κοστίσει τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ.

-Πρόκειται για ένα στάδιο όπου θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο και την έξοδο των οπαδών και θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης ενώ προβλέπεται να υπάρχει και parking με χιλιάδες θέσεις για αυτοκίνητα.

-Προβλέπεται Media Center 320 θέσεων (!) και συνολικά 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο ενώ θα υπάρχουν και 1000 τμ, ειδικοί χώροι εργασίας.

-Μέσα στο γήπεδο θα προβλέπεται ένα πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των οπαδών για τους χώρους του γηπέδου καθώς θα υπάρχουν 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ασανσέρ και 20 διπλά κλιμακοστάσια αλλά και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. Παράλληλα εκτός από τη χωρητικότητα, το γήπεδο θα είναι σε τέσσερα επίπεδα και σε ύψος 52 μέτρων.

-Θα υπάρχει βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων ενώ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης θα διατεθούν συνολικά 5.000 τμ.

-Στο γήπεδο θα υπάρχουν πάνω από 100 υπεπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων αλλά και πάνω από 5.000 τμ. premium hostity χώροι.

-Όσον αφορά στις γιγαντοοθόνες, μιλάμε για εντυπωσιακό αποτέλεσμα καθώς θα είναι 10.000 τμ. LED που καθιστούν την κατασκευή της μεγαλύτερης πολυεδρικής οθόνης προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτικών γεωγραφικών στην Ευρώπη.

-Τέλος, μιλάμε για ένα εξαιρετικό τεχνολογικό επίτευγμα καθώς στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίχτυα, ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δύο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.