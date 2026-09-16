Ο Νίκος Αθανασίου γράφει λέξεις σχετικές με την ζωγραφική, σχολιάζοντας το νικηφόρο 2-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο.

Αν σε κάποια από τα γνωστά παιχνίδια-κουίζ της παρέας τεθεί το ερώτημα σχετικά με λέξεις που αφορούν την ζωγραφική, υπάρχουν προφανείς απαντήσεις. Χρώματα, καμβάς, πινέλο και Αζεντίν Ουναϊ.

Γνωστός Μαροκινός καλλιτέχνης, ζωγράφος του ποδοσφαίρου, ο οποίος είτε με πράσινη είτε με άσπρη φανέλα αλλά πάντα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς, προσφέρει επί ελληνικού εδάφους επαφές, πάσες, γκολ, αγγίγματα στη μπάλα μοναδικά, από αυτά που ξεσηκώνουν την κερκίδα και φέρνουν μαζικά επιφωνήματα θαυμασμού.

Όπως η απίθανη γκολάρα για το 2-0 απόψε κόντρα στη Κηφισιά με τελείωμα που αποτελεί... σφραγίδα των ικανοτήτων του. Όταν βρίσκεται κεντρικά και προς τα αριστερά έξω από την περιοχή και φέρει την μπάλα στο δεξί για να εκτελέσει με το εσωτερικό φάλτσο, ξέρεις πως τις περισσότερες φορές είτε θα απειλήσει τον αντίπαλο κίπερ είτε η μπάλα θα καρφωθεί στο παράθυρο της εστίας.

Finesse shot που λένε και στο χωριό μας.

Όπως συνέβη στη Λεωφόρο απέναντι στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπου o Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, έχασε ευκαιρίες και όταν το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ, δύο παίκτες κλάσης έκαναν την διαφορά με τις ενέργειές τους, αν και το δεύτερο τέρμα ήταν πρωτίστως ομαδική δουλειά έπειτα από ένα εξαιρετικό επιθετικό transition.

Η ατομική ενέργεια του Τεττέη στο πρώτο γκολ και η είσοδος του Ουναϊ στο ματς, ξεκλείδωσαν το παιχνίδι για τους Αθηναίους, έφεραν το 2/2 και είναι σημαντικό το γεγονός πως πέτυχαν ένα καθαρό σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, αυξάνοντας τις πιθανότητες για την είσοδο στη πρώτη τετράδα της League Phase Κυπέλλου Ελλάδος που οδηγεί στα προημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, η νίκη του έχει γίνει συνήθεια(επτά συνεχόμενες μετρά σε όλες τις διοργανώσεις) και από την στιγμή που είχε πάνω από όλα σωστή νοοτροπία απέναντι στη Κηφισιά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το τρίποντο θα ερχόταν.

Η ομάδα του Νίστρουπ δεν απειλήθηκε, είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς μέσα από την κατοχή αλλά στα τελευταία μέτρα έλειψαν οι σωστές αποφάσεις, οι ποιοτικές επιλογές, με τον Κάνγκουα να είναι ο μόνος που απειλούσε ουσιαστικά.

Ο Τεττέη που ήταν δραστήριος αλλά καθόλου ουσιαστικός και θα έβγαινε από το παιχνίδι, πήρε... εκδίκηση από τον εαυτό του, κέρδισε το πέναλτι(το δεύτερο που του έκανε απόψε ο Ζολιμπουά για να δοθεί το ένα από τον Τζήλο) και ο Ουναί άνοιξε τον δρόμο για την νίκη, πριν σκοράρει και ένα από τα πιο όμορφα γκολ του με την φανέλα του συλλόγου.

Βέβαια εδώ που τα λέμε, το 95% των γκολ του παικταρά είναι πανέμορφα.

Με επιλογές στο αρχικό σχήμα που είχαν αρκετή δόση... προετοιμασίας και δοκιμών(βασικός ο Σαλάχ Εντίν με 2-3 προπονήσεις, ξεκίνησε ο 17χρονος Μπινιάρης σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, ο Πάλμερ στο πλευρό του Ντε Φράι για να αποκτά κι αυτό το δίδυμο χημεία) ο Νίστρουπ είδε τον Αμερικανό στόπερ να είναι εξαιρετικός και να δημιουργεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης για το μέλλον.

Ποτέ δεν ήταν κακός ή μέτριος κεντρικός αμυντικός ο Πάλμερ, τα θέματα των τραυματισμών τον έχουν κρατήσει πίσω. Ήταν εξαιρετικός στο πλευρό του ''καθηγητή'' από την Ολλανδία, ο οποίος είναι αρχηγός σε όλα κι έτοιμος να δώσει το καλό παράδειγμα, πέρα από τα μαθήματα της θέσης.

Καλό ντεμπούτο για τον Σαλάχ Εντίν που ήρθε έτοιμος και αυτό είναι σημαντικό. Θα περίμενε κανείς πολλά περισσότερα πράγματα από τον Πελίστρι που δεν είχε ουσία στις επιλογές του, ο Γιάγκουσιτς το πάλεψε χωρίς να κάνει διαφορά, όπως και ο Τσάπρας.

Όσοι αγωνίστηκαν πάντως απόψε, πέρα από την προσφορά και την απόδοσή τους, είχαν σωστή νοοτροπία, δεν είδαν το ματς ως... αγγαρεία και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε ακόμη μια νίκη, που τον στέλνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη Νίκαια για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στη Καλαμάτα.