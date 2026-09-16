Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Πέναλτι για τους Περιστεριώτες, το πήρε πίσω μέσω VAR ο Τσέτσιλας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ατρόμητος λίγο μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, ωστόσο ο Τσέτσιλας κλήθηκε στο VAR και το πήρε πίσω μετά από on field review.
Ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου πήρε το προβάδισμα στο Περιστέρι και στο 24' ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Πνευμονίδη από τον Κόστα.
Ωστόσο, ο Τσέτσιλας κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση και μετά τον έλεγχο αποφάσισε να πάρει πίσω την αρχική του απόφαση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.