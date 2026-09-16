Ο Ατρόμητος λίγο μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, ωστόσο ο Τσέτσιλας κλήθηκε στο VAR και το πήρε πίσω μετά από on field review.

Ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου πήρε το προβάδισμα στο Περιστέρι και στο 24' ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Πνευμονίδη από τον Κόστα.

Ωστόσο, ο Τσέτσιλας κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση και μετά τον έλεγχο αποφάσισε να πάρει πίσω την αρχική του απόφαση.