Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Ουναϊ με γκολ «ζωγραφιά» σημείωσε το 0-2
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Ο Ουναϊ στο 89' με θαυμάσιο σουτ έκανε το 2-0.
Ο Αζεντίν Ουναϊ μπήκε αλλαγή στο ματς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και σε λιγότερο από ένα τέταρτο πέτυχε δύο γκολ.
Στο 76' ευστόχησε σε πέναλτι, αλλά στο 89' ζωγράφισε. Ο Κάνγουα άνοιξε εξαιρετικά στον Αντίνο, αυτός έδωσε στον Ουναϊ και ο Μαροκινός προχώρησε και με ένα δεξί φαλτσαριστό σουτ, λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 2-0 του τριφυλλιού.
Η γκολάρα του Ουναϊ
@Photo credits: INTIME
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