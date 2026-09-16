Ο Ουναϊ στο 89' με θαυμάσιο σουτ έκανε το 2-0.

Ο Αζεντίν Ουναϊ μπήκε αλλαγή στο ματς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και σε λιγότερο από ένα τέταρτο πέτυχε δύο γκολ.

Στο 76' ευστόχησε σε πέναλτι, αλλά στο 89' ζωγράφισε. Ο Κάνγουα άνοιξε εξαιρετικά στον Αντίνο, αυτός έδωσε στον Ουναϊ και ο Μαροκινός προχώρησε και με ένα δεξί φαλτσαριστό σουτ, λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 2-0 του τριφυλλιού.

Η γκολάρα του Ουναϊ