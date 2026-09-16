Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Με Μύθου στην κορυφή και Γιάκιτς βασικό στο Περιστέρι
Ο Αντώνης Τσιφτσής, όπως αναμενόταν μετά το πρόβλημα του Γίρι Παβλένκα, ξεκινά κάτω από τα δοκάρια και φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού του ΠΑΟΚ.
Στην άμυνα ο Κένι βρίσκεται στο δεξί άκρο, ο Τέιλορ καλύπτει την αριστερή πλευρά, ενώ Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ.
Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στον άξονα, όπου ο Κρίστιαν Γιάκιτς παίρνει φανέλα βασικού έχοντας δίπλα του τον Ούγκρεσιτς, ενώ ο Μαντί Καμαρά έχει πιο προωθημένο ρόλο.
Ο Χατσίδης και ο Τάχα Άλι ξεκινούν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον 19χρονο Ανέστη Μύθου στην κορυφή.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Γιάκιτς, Ούγκρεσιτς, Καμαρά, Χατσίδης, Άλι, Μύθου.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. #ATRPAOK #SuperbetGreekCup #NewEra #VaragonsConstructions pic.twitter.com/6VfKQlFwY4— PAOK FC (@PAOK_FC) September 16, 2026
Στον πάγκο βρίσκονται οι Μοναστηρλής, Κοσίδης, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ.
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