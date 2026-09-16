Με αρκετές αλλαγές και τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσει ο Αλέσιο Λίσι τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αντώνης Τσιφτσής, όπως αναμενόταν μετά το πρόβλημα του Γίρι Παβλένκα, ξεκινά κάτω από τα δοκάρια και φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Στην άμυνα ο Κένι βρίσκεται στο δεξί άκρο, ο Τέιλορ καλύπτει την αριστερή πλευρά, ενώ Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στον άξονα, όπου ο Κρίστιαν Γιάκιτς παίρνει φανέλα βασικού έχοντας δίπλα του τον Ούγκρεσιτς, ενώ ο Μαντί Καμαρά έχει πιο προωθημένο ρόλο.

Ο Χατσίδης και ο Τάχα Άλι ξεκινούν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον 19χρονο Ανέστη Μύθου στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Γιάκιτς, Ούγκρεσιτς, Καμαρά, Χατσίδης, Άλι, Μύθου.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μοναστηρλής, Κοσίδης, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ.