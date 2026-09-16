Αρης - Μαρκό 1-0: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε το γκολ που έκρινε το ματς και τις καλύτερες στιγμές από το Αρης - Μαρκό 1-0.
Ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63' μετά από σουτ του Κουαμέ ήταν εκείνο που έκρινε τη δύσκολη νίκη για τους κίτρινους.
Από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες, με τον Γιόχανσον για τη Μαρκό και τον Γκαρέ για τον Αρη.
@Photo credits: INTIME
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