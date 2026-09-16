Παπαδόπουλος: «Η Μαρκό θα είναι Superleague σε 2-3 χρόνια»

Ο Σούλης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη δουλειά που γίνεται στη Μαρκό αλλά και στο άγχος που διέκρινε στον Άρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο πολύπειρος προπονητής της Μαρκό είπε αρχικά ότι… «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Άρη ο οποίος μου δείχνει σεβασμό. Κι εγώ έχω μεγάλο σεβασμό για τον κόσμο του Άρη. Ξέραμε ότι παίζαμε με μια μεγάλη ομάδα, ό,τι έρχεται από δύσκολα αποτελέσματα όπως και ότι θα είχε άγχος. Θέλουμε μέσα από αυτά τα παιχνίδια να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θα ανέβει ψηλά αλλά με σταθερά βήματα. Γιατί όταν βρίσκεσαι ψηλά, μπορεί να ζαλιστείς και να πέσεις, εκτός κι αν έχεις τις βάσεις. Παίξαμε με εννιά παιχνίδια που δεν ξεκίνησαν στον αγώνα με την Καλλιθέα και δείξαμε ότι έχουμε ένα ρόστερ 22-23 ισάξιων παικτών. Ήθελα να δείξω στους παίκτες μου ότι τους υπολογίζω όλους. Για μένα οι πιο σημαντικοί παίκτες είναι αυτοί που τελειώνουν έναν αγώνα αν κι εσείς οι δημοσιογράφοι εστιάζετε σ’ αυτούς που ξεκινούν.

Αυτό δείξαμε αλλά χάσαμε. Κι όταν χάνεις, στεναχωριέσαι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι αλλά ήταν η ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου συν τη φάση του γκολ. Κάναμε προσπάθεια αλλά είναι δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Άρης».

Ρωτήθηκε για το αν αποδέχεται τον τίτλο του φαβορί για άνοδο στη Superleague και απάντησε ότι… «ποτέ δεν είχαμε αυτόν τον τίτλο. Τον είχε ο Πανσερραϊκός, η ΑΕΛ και ειδικά η Λάρισα που έχει κατακτήσει και Πρωτάθλημα. Όπως επίσης ο Πανιώνιος που είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα αλλά και η Νίκη Βόλου. Για μας δεν υπήρχε ποτέ η ταμπέλα του φαβορί. Είτε είμαι προπονητής της Μαρκό είτε δεν είμαι, μπορώ να σας πω ότι η Μαρκό θα είναι στη Superleague στα επόμενα 2-3 και με δικό της γήπεδο και με συνθήκες που πρέπει να έχει μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Θα το δείτε και αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση. Θα είναι μια ομάδα με υγεία. Εγώ όπου πηγαίνω κάνω πρωταθλητισμό. Πέρυσι η Μαρκό βγήκε τρίτη και στα Playoff ήταν δεύτερη».

Σε ερώτηση για τον Άρη απάντησε ότι… «ξέρετε ότι παρακολουθώ τον Άρη ο οποίος θα μπορούσε να είχε διαφορετικά αποτελέσματα γιατί είχε κάνει καλή πορεία στο τέλος του Πρωταθλήματος – αλλά σε αδιάφορα παιχνίδια, ξεκίνησε και καλά με δύο νίκες. Θα μπορούσε να είχε διαφορετικό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ κι όταν χάνεις ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αυτό επηρεάζει την ψυχολογία. Οι ομάδες πρέπει να κοιτάνε μπροστά και να μην κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα. Ο Άρης θα έχει πρόβλημα αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή το Σάββατο. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες».