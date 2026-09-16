Γρηγορίου: «Πολύ άσχημη εμφάνιση, μας λείπει η αυτοπεποίθηση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έβαλε πολύ χαμηλό βαθμό στην εμφάνιση του Άρη απέναντι στη Μαρκό και μίλησε για έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Ο προπονητής του Άρη εμφανίστηκε προβληματισμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Μαρκό. «Είχαμε πολύ άσχημη εμφάνιση απέναντι σ’ έναν καλό αντίπαλο ο οποίος ξέραμε ότι θα έκλεινε χώρους σημαδεύοντας το παιχνίδι επιθετικής μετάβασης. Ξέραμε ότι έπρεπε να βρούμε επιθετικές λύσεις και να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα, αλλά γι’ ακόμη ένα παιχνίδι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου ήμασταν πολύ κακοί. Δεν θα μπω σε δικαιολογίες, ούτε ότι έπαιξαν εννιά αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι ή για το πρόγραμμα ή ότι οι παίκτες είναι καινούργιοι. Λείπει η αυτοπεποίθηση. Κι επειδή επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάει να είναι σύμπτωση, δεν έχουμε την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση με την μπάλα στα πόδια.

Θα πω ότι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το μυαλό μας και το σκεπτικό μας για να επανέλθουμε σ’ αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή, πρέπει να επανέλθουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να πάμε στη διακοπή την οποία περιμένουμε πώς και πώς».

Εκεί ρωτήθηκε για τις αιτίες της έλλειψης αυτοπεποίθησης. «Δεν θέλω να αναφερθώ σε δικαιολογίες. Το έχουμε εξηγήσει από τις προηγούμενες φορές ότι όταν έρχονται καινούργιοι παίκτες εν μέσω αγώνων και δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις… Στο τελευταίο διάστημα ήρθαν ποδοσφαιριστές ενδεκάδας κι εμείς πηγαίνουμε από αποθεραπεία σε τόνωση και το αντίθετο. Όσο καλός παίκτης και να είναι, αν μια ομάδα δεν μπορεί να κάνει τις επαφές στο γήπεδο… Χάνεται η λειτουργία που υπήρχε και οι όποιοι αυτοματισμοί υπήρξαν. Στο δημιουργικό κομμάτι δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ποιότητας αλλά και η γνώση του τι πρέπει να κάνεις. Σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται ο κάθε παίκτης αναλόγως του χώρου που βρίσκεται η μπάλα. Είναι κάποιες θεμελιώδεις αρχές. Δεν μπορέσαμε καθόλου να δουλέψουμε την ομάδα έτσι όπως θα έπρεπε. Ακόμη κι έτσι όμως η εμφάνισή μας ήταν κακή».

Σε ερώτηση για το αν ο Άρης θα ψάξει στην αγορά των ελεύθερων παικτών για το κέντρο της άμυνας. «Δεν το γνωρίζω, αν θα βρεθεί κάποιος από τους ελεύθερους. Ασχολείται η διοίκηση με τον τεχνικό διευθυντή σ’ αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι ο Τιάμ είναι μέλος της ομάδας και σημαντικό μέλος».