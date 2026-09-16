Ο Άρης επικράτησε της Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης» με 1-0 για τη League Phase του Κυπέλλου χάρη σε αυτογκόλ του Σμάλη, αλλά η εικόνα του ήταν κακή.

Ο Άρης πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου, προφανώς όμως δεν έχει λόγο να χαμογελά για την εμφάνισή του. Αυτή ήταν προβληματική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με σαφέστατο πρόβλημα στη δημιουργία. Το αυτογκόλ του Παύλου Σμάλη στο 62ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση σ' ένα παιχνίδι όπου οι Θεσσαλονικείς δεν πήραν τίποτε από την πειραματική 11αδα του πρώτου ημιχρόνου και λίγα πράγματα από τα... βαριά χαρτιά που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Μαρκό αγωνίστηκε δίχως τους Ελ Αραμπί, Σεμπά.

Πειραματική 11αδα, κακή εικόνα

Οι πολλές και υποχρεωτικές αλλαγές (χάριν διαχείρισης παικτών) οδήγησαν σε πειραματική 11αδα για τον Άρη κι ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο. Δίχως τον Ούρος Ράσιτς στη μεσαία γραμμή, δεν υπήρχε σύνδεση με την αντίστοιχη επιθετική καθότι Μιρ και Κουαμέ ήταν τσαπατσούληδες στην επίθεση. Ο Άρης φόρτωσε την αριστερή πλευρά επενδύοντας στα γεμίσματα του δραστήριου Μπουσαΐντ ενώ από δεξιά ο Παλάσιος ήταν εντελώς ακίνδυνος έως απαρατήρητος στο παιχνίδι. Περισσότερη δουλειά έκανε ο Πετρίς ως δεξιός full back παρά ο 34χρονος winger. Στον δε άξονα, ο Βοριαζίδης είχε περισσότερο ρόλο κόφτη καθώς ο Μπασίρου ήταν μια συνέχεια των προηγούμενων αγώνων.

Κι έτσι η Μαρκό, συμβιβαζόμενη σε παιχνίδι πίσω από την μπάλα, μάλλον εύκολα αναχαίτισε τις επιθέσεις του Άρη, είχε μάλιστα και τη μεγαλύτερη στιγμή (14’) του πρώτου μέρους με το σουτ του Γιόχανσον όπου η μπάλα τράνταξε το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Βέλιο. Ακόμη και ο Πορτογάλος τερματοφύλακας ήταν ασταθής με δύο άστοχες εξόδους.

Η έλλειψη γραμμής επικοινωνίας μεταξύ μεσαίας γραμμής και επίθεσης, οδήγησε τον Φαμπιάνο σε (πετυχημένες) βαθιές μπαλιές στα άκρα, αλλά ο Μπουσαΐντ έκανε απλά θόρυβο δίχως ουσία στο παιχνίδι του. Κι το ημίχρονο έκλεισε δίχως σκορ (0-0) και με την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων αφού ο Άρης ήταν ουδόλως απειλητικός. Ένα άστοχο σουτ του Κουαμέ (15’) κι ένα ακόμη του Μπασίρου (32’) μαζί με μια εκτέλεση φάουλ του Μιρ.

Επειγόντως αλλαγές

Ο Μιχάλης Γρηγορίου άλλαξε τα 2/4 της επιθετικής γραμμής του με την είσοδο των Μανού Γκαρθία και Γκαρέ στο παιχνίδι καθώς ο Κριστιάν Κουαμέ πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Στο 50' ο Ιβοριανός βρέθηκε κοντά στο γκολ αλλά ο Θεοδωράκης απομάκρυνε με τα πόδια την μπάλα στο σουτ από πλάγια θέση εντός περιοχής. Οι Θεσσαλονικείς έβαλαν ταχύτητα κι ένταση στο παιχνίδι τους, είχαν δύο στιγμές με τον Μανού Γκαρθία, αλλά ο αριθμός των παικτών εντός περιοχής του αντιπάλου ήταν και πάλι μικρός. Κι έτσι ο Λορέν Μορόν μπήκε στο γήπεδο στο 57', αλλάζοντας και τη διάταξη σε 4-4-2.

Μοιραίος ο Σμάλης για τη Μαρκό

Ο Άρης βρήκε το γκολ που έψαχνε απελπισμένα στο 62ο λεπτό. Έπειτα από πρώτη κεφαλιά του Μορόν, η μπάλα έφτασε στον Κουαμέ ο οποίος έκανε το σουτ και στην προσπάθεια γι' απομάκρυνση, ο Σμάλης την έστειλε στα δίχτυα (0-1). Ο Σούλης Παπαδόπουλος προσπάθησε να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική μέσα από τις αλλαγές του καθώς ο Άρης διατήρησε την κατοχή μπάλας αλλά ο Μανού Γκαρθία δεν τη διαχειρίστηκε σωστά.

Φτάνοντας στο 80ο λεπτό, ο Άρης είχε μεν τον έλεγχο του αγώνα αλλά δεν ήταν απειλητικός καθώς ο Σούλης Παπαδόπουλος επιχείρησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του μέσα από τις αλλαγές. Οι Θεσσαλονικείς έβαζαν μεν περισσότερους παίκτες στην περιοχή αλλά δεν είχαν τελική πάσα.

Στο 85' ο Μπενχαμίν Γκαρέ έχασε το... άχαστο όταν στην κόντρα επίθεση του Άρη, ολομόναχος λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και η μπάλα πήρε μια πορεία παράλληλη της εστίας της Μαρκό. Αυτή ήταν και η τελευταία στιγμή του αγώνα, στοιχείο ενδεικτικό των ελάχιστων φάσεων που δημιουργήθηκαν μετά το αυτογκόλ του Σμάλη.

Ο διαιτητής Αλέξανδρος Κατσικογιάννης δεν είχε να διαχειριστεί δύσκολες φάσεις καθώς ο β’ βοηθός Νίκος Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδος) έκανε σοβαρό λάθος στο πρώτο ημίχρονο με καταλογισμό οφ σάιντ σε μια φάση όπου ο Χαρούπας καλυπτόταν ολοφάνερα και μάλιστα σε φάση transition παιχνιδιού όπου ο Άρης είχε αριθμητικό πλεονέκτημα.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Πετρίς (Άρης), Αλεξόπουλος (Μαρκό).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Χαρούπας (80' Παπασαραφιανός), Φαμπιάνο (46’ Σούταλο), Τιάμ, Βοριαζίδης, Μπασίρου (57' Μορόν), Μπουσαΐντ, Παλάσιος (46’ Γκαρέ), Μιρ (46’ Μανού Γκαρθία), Κουαμέ.

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Σμάλης, Στάμου, Κοπανίδης, Νεκούλ (59' Μέλερ), Γιόχανσον (59' Μπουσάι), Αλεξόπουλος, Κωνσταντακόπουλος, Μιλόγεβιτς (75' Παυλίδης), Ντέτλερ (67' Μπετσίροβιτς), Οικονομίδης (67' Μεντόζα).