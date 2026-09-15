Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (16/9, 17:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, περίπου μια εβδομάδα μετά την εξ αναβολής αναμέτρηση τους στο ΟΑΚΑ, για τη Stoiximan Super League.

Στο πλαίσιο του ροτέισον δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο οι Ζέρσον Σόουζα και Ραμίρεζ, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς και Κούσουλος.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Ζολιμπουά, ενώ συμπεριλήφθηκε ο 18χρονο εξτρέμ της Κ19 Λευτέρης Κλημαθιανός.

Η αποστολή της Κηφισιά Tutu Deals

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μανσό, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγκάλ, Κλημαθιανός, Χριστόπουλος