Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ, στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΚ, στην Τρίπολη, στον οποίο οι Αρκάδες ψάχνουν βαθμολογικό σεφτέ έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.

Εκτός αποστολής παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Παπαδόπουλος και Δεληγιαννίδης, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε ούτε ο Ριέρα, από επιλογή του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Χατζηεμμανουήλ, Κριάρας, Κακαδιαρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα