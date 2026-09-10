Αστέρας Aktor - Άρης: Ο Μορόν ισοφάρισε για τους Θεσσαλονικείς
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Ο Λορέν Μορόν σημείωσε το 1-1 για τον Άρη.
Ο Αστέρας Aktor έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Μακέντα δεν κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ κόντρα στον Άρη.
Ο Ιταλός φορ πάτησε περιοχή, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Το δοκάρι του Μακέντα
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Οι Θεσσαλονικείς πίεσαν για το 1-1 και το βρήκαν στο 68'. Κάθετη του Κουαμέ, ο Μορόν έκανε διαγώνιο σουτ και η μπάλα κάτω από τα πόδια του Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος φέρει ευθύνη.
Το γκολ του Μορόν
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