Ο Λορέν Μορόν σημείωσε το 1-1 για τον Άρη.

Ο Αστέρας Aktor έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Μακέντα δεν κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ κόντρα στον Άρη.

Ο Ιταλός φορ πάτησε περιοχή, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Το δοκάρι του Μακέντα

Οι Θεσσαλονικείς πίεσαν για το 1-1 και το βρήκαν στο 68'. Κάθετη του Κουαμέ, ο Μορόν έκανε διαγώνιο σουτ και η μπάλα κάτω από τα πόδια του Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος φέρει ευθύνη.

Το γκολ του Μορόν