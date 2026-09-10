Ο Φεντερίκο Μακέντα άνοιξε το σκορ για τον Αστέρα AKTOR στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη στην Τρίπολη.

O Αστέρας AKTOR για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν πήρε προβάδισμα, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 60ο λεπτό ο Έντερ έβγαλε πέροχη σέντρα, ο Σούταλο... κρεμάστηκε πάνω από τον Μακέντα αλλά δεν κατάφερε να τον σταματήσει από το να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το γκολ του Μακέντα για το 1-0 επί του Αστέρα AKTOR