Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης 3-0.

Ο ΟΦΗ με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα δέκα λεπτών μετέτρεψε σε περίπατο το ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Οι Νους, Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκης ήταν αυτοί που διαμόρφωσαν το τελικό 3-0 για την πρώτη νίκη των Κυπελλούχων στην τρέχουσα διοργάνωση.

Τα highlights του αγώνα