Με τα γκολ να σημειώνονται όλα στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ επικράτησε άνετα στο Παγκρήτιο 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης.

Ο ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο ήταν φλύαρος και οι παίκτες του έδειχναν να μην έχουν πάρει στα σοβαρά την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Μοναδική αξιόλογη στιγμή ένα φάουλ του Αϊτόρ στο 25', που απέκρουσε ο Αστράς. Στα αποδυτήρια ο τεχνικός Χρήστος Κόντης προφανώς «ταρακούνησε» τους ποδοσφαιριστές του κι αυτοί πέτυχαν τρία γκολ σ' ελάχιστα λεπτά για την πρώτη νίκη των Κυπελλούχων στη φετινή διοργάνωση μετά το 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ.

Στο 55' σε γύρισμα του Αποστολάκη από αριστερά, ο Νους μπήκε στην περιοχή και με πλασέ σημείωσε το 1-0.

Στο 63' ο Νους βρήκε εξαιρετικά τον Μπόρχα Γκονζάλεθ κι ο Ισπανός μπακ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0.

Στο 64' σε γύρισμα του Αϊτόρ αστόχησε από κοντά ο Νους και στο 65' έγινε το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Αθανασίου βρήκε τον Θεοδοσουλάκη κι αυτός με θαυμάσιο πλασε σημείωσε το 3-0.

Ο ΟΦΗ έψαξε κι άλλο γκολ, αλλά δεν το βρήκε. Στο 69' εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου, προβολή του Κρίζμανιτς πέρασε άουτ και στο 79' ωραία ενέργεια του Ρομάνο και πάσα στον Θεοδοσουλάκη, αλλά το πλασέ του τελευταίου μπλόκαρε ο Αστράς.

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (62' Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ (66' Κόντρο), Καραχάλιος (62' Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (66' Ρομάνο), Θεοδοσουλάκης (83' Σιτμαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Μιγιέντα (46' Παντεκίδης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοϊλκοβιτς (60' Σταυρόπουλος), Τοπαλίδης, Γκιώνης (60' Θωμαϊδης), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε (20' Τριμμάτης), Σέα (46' Γιακουμάκης).