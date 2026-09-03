Ο Ολυμπιακός έκοψε πολύ γρήγορα τον βήχα σε διάφορους «μνηστήρες» για τον Χρήστο Φίλη.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έρχονται σε έναν σύλλογο για να δοκιμάσουν την τύχη τους και υπάρχουν και εκείνοι που ουσιαστικά μεγαλώνουν μέσα σε αυτόν. Ο Χρήστος Φίλης ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ένα παιδί γέννημα-θρέμμα του Ολυμπιακού, που από το 2007 βρίσκεται στον Ρέντη και έχει περάσει, βήμα προς βήμα, όλες τις κλίμακες της ερυθρόλευκης ακαδημίας.

Η πορεία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Ολυμπιακός, αντιλαμβανόμενος πως το ενδιαφέρον από το εξωτερικό άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο έντονο, φρόντισε να θωρακίσει τη σχέση του με τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Ο Φίλης δεσμεύεται πλέον με συμβόλαιο μέχρι το 2030, σε μία κίνηση που δείχνει τόσο την πίστη του συλλόγου στις δυνατότητές του όσο και την πρόθεση να μην αφήσει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο να χαθεί.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο συμβόλαιο. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι ο Χρήστος Φίλης έχει αρχίσει να κερδίζει την προσοχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός αρχικά δεν ήταν σίγουρο ότι μια έπαιρνε τον νεαρό στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας στην Ολλανδία. Τα όσα όμως είδε στον Ρέντη, στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, ήταν αρκετά για να αλλάξουν τα δεδομένα. Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε πως δεν γινόταν να μην ακολουθήσει ο Φίλης το βασικό στάδιο και έτσι του άνοιξε την πόρτα.

Και αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει δείξει στην πράξη πως δεν ενδιαφέρεται για την ηλικία όταν ένας ποδοσφαιριστής αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν έχει διστάσει να εμπιστευτεί πιτσιρικάδες ούτε σε παιχνίδια όπου η πίεση ήταν τεράστια και η μπάλα «έκαιγε».

Κάπως έτσι, άλλωστε, εμφανίστηκαν ξαφνικά στη ζωή μας ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Μπάμπης Κωστούλας. Από παιδιά της ακαδημίας μετατράπηκαν σε βασικά κομμάτια της πρώτης ομάδας, αποδεικνύοντας ότι ο Ρέντης μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τον Ολυμπιακό με ποδοσφαιριστές έτοιμους να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Φίλης δεν χρειάζεται, λοιπόν, να βιαστεί. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει λόγο να του κλείσει τον δρόμο, εφόσον στο μέλλον προκύψει μία σημαντική ευκαιρία από το εξωτερικό. Ο βασικός στόχος, όμως, είναι ξεκάθαρος: να αξιοποιηθεί όσο περισσότερο γίνεται και, γιατί όχι, να πάρει τις πρώτες του ουσιαστικές ευκαιρίες ακόμη και μέσα στη φετινή σεζόν.

Το Κύπελλο μοιάζει αυτή τη στιγμή ως το πιο λογικό πεδίο για να αρχίσει να γράφει τις πρώτες του σελίδες με την πρώτη ομάδα. Όμως, με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Φίλης να βρεθεί νωρίτερα απ' όσο περιμένουμε σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος.

Γιατί στον Ολυμπιακό έχουν ήδη μάθει πως μερικές φορές το επόμενο μεγάλο ταλέντο δεν χρειάζεται να έρθει από μακριά. Μπορεί απλώς να βρίσκεται εδώ και χρόνια στον Ρέντη, περιμένοντας τη στιγμή του.