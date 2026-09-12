Κόντης: «Τι να πω γι' αυτά τα παιδιά, τεράστια νίκη με αυταπάρνηση και θάρρος»
Ο ΟΦΗ έφυγε με μια μεγάλη νίκη από το «Καραϊσκάκης» επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού και ο Χρήστος Κόντης αποθέωσε τους παίκτες του μετά το παιχνίδι μιλώντας στο Magenta Sport:
«Μεγάλη νίκη, τεράστια. Μπράβο στα παιδιά. Ωραίο ματς, μεγάλη συγκέντρωση, με θάρρος, κουράγιο, αυταπάρνηση και αυτοπεποίθηση. Τους λέω κάθε μέρα να κάνουν το βήμα παραπάνω και το κάνουνε. Τι να πω για αυτά τα παιδιά», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε για το γεγονός ότι οι Κρητικοί κράτησαν για ακόμα ένα ματς το μηδέν:
«Είχαμε κάποια θέματα πέρυσι αμυντικά. Φέτος έχουμε μεγαλύτερα αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις και κάθε φορά που έχουμε μηδέν πίσω λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε».
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