Οι πρώτες στιγμές του Αζεντίν Ουναΐ με τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού μετά την άφιξη της αποστολής στο ΟΑΚΑ ενόψει ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τα βλέμματα πέφτουν πάνω στον Αζεντίν Ουναΐ.

Η μεγάλη μεταγραφική προσθήκη των «πρασίνων» βρίσκεται στην αποστολή, με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό να κάνει την καθιερωμένη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο μετά την άφιξη στο ΟΑΚΑ.

Ο Ουναΐ ήταν μαζί με τον συμπατριώτη του Ιμράν Λουζά.