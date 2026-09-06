Ουναΐ: Η άφιξή του με την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ ενόψει ΠΑΟΚ
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Οι πρώτες στιγμές του Αζεντίν Ουναΐ με τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού μετά την άφιξη της αποστολής στο ΟΑΚΑ ενόψει ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τα βλέμματα πέφτουν πάνω στον Αζεντίν Ουναΐ.
Η μεγάλη μεταγραφική προσθήκη των «πρασίνων» βρίσκεται στην αποστολή, με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό να κάνει την καθιερωμένη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο μετά την άφιξη στο ΟΑΚΑ.
Ο Ουναΐ ήταν μαζί με τον συμπατριώτη του Ιμράν Λουζά.
@Photo credits: eurokinissi
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