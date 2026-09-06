Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας βιώνει τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του. Ο 24χρονος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού έγινε μπαμπάς. Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και σήμερα βγήκαν από το μαιευτήριο.

Ο Τσάπρας, μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες στο instagram και όπως φάνηκε προμηθεύτηκε όλα τα απαραίτητα ρούχα και βρεφικά αξεσουάρ από τη μπουτίκ του τριφυλλιού.

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