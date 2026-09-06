Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με 4-4-2 και Ουναΐ στον πάγκο κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά»
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού περίπου μία ώρα πριν από το πρώτο μεγάλο ματς της φετινής σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν επεφύλασσε κάποια έκπληξη αυτή τη φορά διατηρώντας το αγαπημένο του 4-4-2 ενώ και όσον αφορά τα πρόσωπα, πήγε στις αναμενόμενες επιλογές.
Κάτω από την εστία θα είναι ο φορμαρισμένος Πένια. Μπροστά του οι «σωματοφύλακές» του, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα είναι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.
Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείται από τους Κάνγκουα και Καμαρά. Δεξιά είναι ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρίσκονται οι Τεττέη και Λιβάι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Πελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέσερς και Ραστόντερ.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι, Τεττέη.
Tonight’s Greens ☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/JIvoYgchA6— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 6, 2026
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