Το βίντεο του Παναθηναϊκού με την επιστροφή του Αζεντίν Ουναϊ.

Ο ενθουσιασμός στον οργανισμό του Παναθηναϊκού είναι τεράστιος για την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο τριφύλλι, έπειτα από έναν χρόνο μετά την πρώτη του θητεία, υπέγραψε έως το 2030 και ακριβώς στο 30 σημάδεψε και η ΠΑΕ στο εκπληκτικό της βίντεο για την επιστροφή του διεθνούς Μαροκινού.

«Κάποιοι άντρες κυνηγούν τον χρόνο. Αυτός τον σταματά», ήταν το μήνυμα με το οποίο ο Παναθηναϊκός συνόδευσε το βίντεο.

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