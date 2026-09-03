Αζεντίν Ουναϊ: Παναθηναϊκός - Το εκπληκτικό βίντεο με την επιστροφή του Μαροκινού
Ο ενθουσιασμός στον οργανισμό του Παναθηναϊκού είναι τεράστιος για την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ.
Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο τριφύλλι, έπειτα από έναν χρόνο μετά την πρώτη του θητεία, υπέγραψε έως το 2030 και ακριβώς στο 30 σημάδεψε και η ΠΑΕ στο εκπληκτικό της βίντεο για την επιστροφή του διεθνούς Μαροκινού.
«Κάποιοι άντρες κυνηγούν τον χρόνο. Αυτός τον σταματά», ήταν το μήνυμα με το οποίο ο Παναθηναϊκός συνόδευσε το βίντεο.
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