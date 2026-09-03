Ο Σάββας Τζιομπάνογλου αναλύει τα συμπεράσματα της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα και την επόμενη μέρα ενόψει ΟΑΚΑ.

Σε μια απόλυτα αποτυχημένη σεζόν, όπως η προηγούμενη για τον ΠΑΟΚ, το Κύπελλο ήταν αυτό που τον πλήγωσε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Μπορεί στην πορεία η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τότε να διόρθωσε τη σφαλιάρα της πρώτης αγωνιστικής και την τεσσάρα από τον Λεβαδειακό, ωστόσο το βράδυ της 26ης Απριλίου ήταν που το καράβι… εξόκειλε στα βράχια της αποτυχίας. Ο χαμένος τελικός στον Βόλο στέρησε από τον Δικέφαλο πολλά περισσότερα από έναν τίτλο που θα έσωζε τη γιορτή για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Θα του έφτιαχνε το καλοκαίρι, εξασφαλίζοντάς του παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο, θα του έδινε περισσότερο χρόνο για να εκπληρώσει έναν πιο σωστά δομημένο μεταγραφικό σχεδιασμό και πολλά ακόμη πλεονεκτήματα, ώστε να μπει όσο γινόταν πιο έτοιμος στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Το Κύπελλο, ο χαμένος από τον ΟΦΗ τελικός και όσα έγιναν την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ στη Λεωφόρο. Εκεί όπου προηγήθηκε 2-0 απέναντι στον —χωρίς στόχους— Παναθηναϊκό, αλλά έγιναν... πράγματα και θαύματα μέχρι το τελικό 2-2, με αποτέλεσμα να χαθεί ακόμη και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, σφραγίζοντας μια ακόμη απώλεια στόχου.

«Τι τα θυμάσαι όλα αυτά; Περσινά ξινά σταφύλια», θα αναρωτηθεί κανείς - και δίκαια. Σκεφτείτε όμως πως όσα πέρασε ο ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι ήταν σε μεγάλο βαθμό απόρροια όσων έγιναν σε αυτά τα δύο παιχνίδια.

Και επειδή το ποδόσφαιρο αρέσκεται να δημιουργεί ιστορίες, ήρθε ως αντίπαλος στη φετινή πρεμιέρα του Κυπέλλου ο ΟΦΗ, σε ένα μουσκεμένο —λόγω καταρρακτώδους βροχής— remake του περσινού τελικού, ενώ την Κυριακή ο Δικέφαλος του Αλέσιο Λίσι πλέον πηγαίνει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Μας έκανε κατά τι σοφότερους για τον φετινό ΠΑΟΚ το χθεσινό 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα; Σε έναν βαθμό, ναι…

Όσα έδειξε ο Ούγκρεσιτς

Μας συστήθηκε, για παράδειγμα, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος που ξεκίνησε βασικός και, σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο Ιταλός τεχνικός, έκανε όσα ο προπονητής του περίμενε.

Πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, είχε μια καλή ευκαιρία να σκοράρει, έκανε 4 τελικές, έβγαλε κάποιες συνεργασίες —αν και δεν έχει ακόμη αρκετές προπονήσεις με τη νέα του ομάδα— πίεσε, επέστρεψε στην άμυνα για να βοηθήσει ανασταλτικά και γενικά το πάλεψε όσο μπορούσε, δεδομένων των συνθηκών.

Έτσι κι αλλιώς, ο Ούγκρεσιτς στα 20 του χρόνια είναι ένα πρότζεκτ με ισχυρή προοπτική για το μέλλον. Στοιχεία για να αποτελέσει μια επιτυχημένη μεταγραφή σίγουρα έχει και τα έδειξε. Θα χρειαστεί, ωστόσο, χρόνο — και αυτό το ξέρουν όλοι στον ΠΑΟΚ.

Θετικό το δείγμα του Μπαταούλα

Είδαμε επίσης τους «ασπρόμαυρους» βελτιωμένους ανασταλτικά, να δέχονται σαφώς λιγότερες επιθέσεις από τους αντιπάλους σε σχέση με τα περισσότερα προηγούμενα παιχνίδια τους. Και αυτό έχοντας στο κέντρο της άμυνάς τους τον Δημήτρη Μπαταούλα.

Ο Λίσι και πριν από λίγες ημέρες μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό στόπερ, ενώ χθες τον χαρακτήρισε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Η προοπτική και του Μπαταούλα για το μέλλον είναι τεράστια, ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν ακόμη —πιο δυναμικό από τους υπόλοιπους— στόπερ. Και για αυτό ψάχτηκε με τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ…

Το «πρέπει να σκοράρουμε» και η μεταγραφή του φορ

Τι άλλο; Φυσικά και διαπιστώθηκε για μία ακόμη φορά από την αρχή της σεζόν ότι υπάρχει ανάγκη για την απόκτηση ενός φορ που θα μπορεί να κάνει εύκολα γκολ. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ούτε ο Μύθου στις ευκαιρίες που του δημιουργήθηκαν, ούτε ήρθε στο διάστημα που ο Λίσι έβαλε στο παιχνίδι και τον Εντιαγιέ, τον δεύτερο διαθέσιμο επιθετικό του.

Ο Ιταλός το είχε κάνει ξανά στον εντός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ, όταν είχε για ένα διάστημα στο γήπεδο ταυτόχρονα τους Μύθου και Γερεμέγεφ, αλλά και πάλι χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου, και είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να έρθει ένας ακόμη φορ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, από αυτούς με τους οποίους συζητούν οι υπεύθυνοι των μεταγραφών.

Γιατί δεν παίρνει δεξί μπακ

Αναλύθηκε επίσης από τον προπονητή του ΠΑΟΚ η απόφαση να μην γίνει κίνηση για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ιταλός τόνισε ότι ο Κένι τού κάνει τη δουλειά και πως, αν χρειαστεί, τα... ρεπό του θα τα καλύψουν είτε ο Ελουστόντο είτε ο νεαρός Κοσίδης.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι, με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, ο Άγγλος —εφόσον είναι υγιής— δεν... βλέπει κανέναν. Ωστόσο, η απόφαση που λήφθηκε εμπεριέχει ρίσκο. Μάξιμουμ, αν φτάσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου, ο Δικέφαλος έχει να δώσει ακόμη καμιά σαρανταριά παιχνίδια. Τα... «περσινά ξινά σταφύλια» που λέγαμε παραπάνω μας θυμίζουν, ωστόσο, ότι όταν πληγώθηκε ο Κένι, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι είχε εναλλακτική τον Μεξικανό Σάντσες στη θέση του.

Αγωνία στα χαφ ενόψει Παναθηναϊκού

Τέλος, είναι επίσης διδακτικό το γεγονός ότι, από τη στιγμή που ο Σανταμαρία ζήτησε αναγκαστικά αλλαγή και αποβλήθηκε ο Τέιλορ, υπάρχει άγχος και αγωνία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς χαφ, αλλά για την ώρα —και μέχρι να ξεκαθαρίσει τι έχει ο Γάλλος— διαθέσιμοι για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς είναι ο Καμαρά (που είναι «μία μέσα, μία έξω»), ο Ζαφείρης (που χθες πήρε ανάσες), ο Ούγκρεσιτς (που είναι οκτάρι) και ο Θυμιάνης.

Η ανάγκη για την απόκτηση ενός ανασταλτικού μέσου ήταν, κατά την άποψη μου, προφανής από τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ και μετά. Οι «ασπρόμαυροι» είναι κοντά στο να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Γιάκιτς από την Άουγκσμπουργκ και είναι ευχής έργον να το καταφέρουν. Και αυτό διότι, όσο ο Μεϊτέ (που στα καλά του είναι σημείο αναφοράς) παλεύει για την επιστροφή του, ο άξονας στη μεσαία γραμμή θα αποτελεί ζήτημα για τον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ θα... μετρηθεί στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Όπως και να έχει, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αποτελεί crash test για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι. Όποια και να είναι η κατάσταση των παικτών του, όσα κι αν είναι τα ανοικτά μεταγραφικά μέτωπα που τρέχουν, όσο πληγωμένος κι αν παρουσιαστεί την Κυριακή στο ΟΑΚΑ απέναντι στους «πράσινους», ο νέος ΠΑΟΚ θα... μετρηθεί.

Ο προπονητής του δήλωσε χθες ότι η ομάδα του θα πρέπει να δείξει πως είναι ανταγωνιστική — ίσως όμως να πρέπει να δείξει πολλά περισσότερα…