Κόντης: «Με τόση βροχή δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά τη «λευκή» ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στην Τούμπα (0-0).

Ο ΟΦΗ έφυγε... αλώβητος από την Τούμπα για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς οι Κυπελλούχοι έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ με τον ΠΑΟΚ. Στις δηλώσεις του στο ΣΚΑΪ μετά το ματς ο τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, στάθηκε στο γεγονός πως η βροχή «δυσκόλεψε» τους παίκτες.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Όταν παίζεις στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι ο βαθμός της ισοπαλίας είναι πολύ σημαντικός. Θεωρώ πως είχαμε τις στιγμές μας, όπως και ο ΠΑΟΚ όμως με τόση βροχή δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο, δεν τραυματίστηκε κανείς και καταφέραμε να πάρουμε τον βαθμό.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να παίρνουν νέα παιδιά, είμαστε τυχεροί που έχουμε αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες για να παίζουν και το μέλλον τους ανήκει. Ο Καινουργιάκης είναι ένα παιδί με τσαγανό, τον γουστάρουμε όλοι πολύ στην ομάδα και ήταν πολύ καλός».