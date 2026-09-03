ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Αποβλήθηκε μέσω VAR ο Τέιλορ, εκτός με Παναθηναϊκό
Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στo 90+5' o Γκρεγκ Τέιλορ έκανε άτσαλο μαρκάρισμα σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Νίκο Αθανασίου και βρήκε τον Έλληνα αριστερό μπακ στο γόνατο.
Ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή Πολυχρόνη να εξετάσει τη φάση κι εκείνος άλλαξε την αρχική του απόφαση για κίτρινη κάρτα κι απέβαλε τον Σκωτσέζο αμυντικό με απευθείας κόκκινη.
Λόγω της αποβολής του ο Τέιλορ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ερχόμενο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (6/9, 21:30) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
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