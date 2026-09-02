Ο Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε λογαριασμό με τον Ολυμπιακό και έκλεψε την παράσταση με ένα... Hadouken, φέρνοντας το θρυλικό Street Fighter στο γήπεδο.

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Ο Αρμάντο «Hormiga» Γκονζάλες σκόραρε απέναντι στη Λάρισα για το Κύπελλο Ελλάδας και αμέσως μετά… έβγαλε Hadouken! Ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός έρχεται κατευθείαν από το θρυλικό Street Fighter, όπου αποτελεί μία από τις εμβληματικές επιθέσεις των Ryu και Ken. Οι δύο χαρακτήρες ενώνουν τα χέρια τους και τα εκτοξεύουν μπροστά, απελευθερώνοντας μια «μπάλα» ενέργειας προς τον αντίπαλο.

Τρελάθηκαν οι Μεξικανοί για το πρώτο γκολ του Γκονζάλες

Για τον Μεξικανό επιθετικό, πάντως, δεν ήταν ένας τυχαίος πανηγυρισμός. Ο «Hormiga» έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην ιαπωνική pop κουλτούρα και στο παρελθόν έχει αντλήσει έμπνευση από Dragon Ball, Naruto, Jujutsu Kaisen και Blue Lock. Anime και videogames αποτελούν πλέον κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ταυτότητας και κάθε γκολ μπορεί να κρύβει τη δική του… αναφορά.