Μαρκό - Κηφισιά: Τα highlights του ματς (vid)
Η Μάρκο «έκλεψε» τον βαθμό στην τελευταία φάση του αγώνα με την Κηφισιά στην Καισαριανή, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έκανε την ανατροπή κόντρα στην ομάδα της Super League 2, όμως ισοφαρρίστηκε σε 2-2 στο φινάλε.
Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 15ο λεπτό. Ο Μίλερ έφυγε στην πλάτη του Ζολιμπουά, γύρισε την μπάλα και ο Σεμπά με τελείωμα μιας επαφής έκανε το 1-0. Στο 19ο λεπτό ο Αποστολάκης έκανε την κάθετη πάσα, ο Θεοδωρίδης έπαιξε εξαιρετικά με το σώμα τον Καστάνιο και με άψογο διαγώνιο σουτ ισοφάρισε.
Στο 51ο λεπτό ο Θεοδωρίδης έφυγε από τα πλάγια, γύρισε την μπάλα και ο Χρήστος Λίγδας με προβολή έκανε το 1-2. Στο 66ο λεπτό η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε προσπάθεια του Φατιόν για χέρι του Έμπο που δεν φαίνεται να υπήρχε, όμως ο Αναγνωστόπουλος νίκησε τον Ελ Αραμί.
Στο 90+4' ο Νεκούλ εκτέλεσε φάουλ και ο Αλεξόπουλος με κεφαλιά ισοφάρισε σε «νεκρό χρόνο» σε 2-2.
Τα highlights του Μαρκό - Κηφισιά
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