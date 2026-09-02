Η αξιόμαχη Μαρκό ισοφάρισε την Κηφισιά στην τελευταία φάση του αγώνα (2-2) και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με ένα βαθμό τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ελ Αραμπί.

Ματσάρα χωρίς νικήτρια στην Καισαριανή. Η Μαρκό πήρε προβάδισμα κόντρα στην Κηφισιά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέτρεψε το σκορ, όμως το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 90+4', με τον Αλεξόπουλο. Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν νωρίτερα αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το πέναλτι του Ελ Αραμπί.

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