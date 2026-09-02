Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Ασίστ Μάγερ, 0-2 ο Γκεοργκίεφ
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Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ με το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε το 2-0 κόντρα στο Νέστο Χρυσούπολης, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Λόβρο Μάγερ.
Η ΑΕΚ «τελείωσε» το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο 83ο λεπτό, καθώς κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμα της.
Ο Λόβρο Μάγερ εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι, πέρασε απ' όλους και έφτασε στον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 0-2, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους, με το παρθενικό του γκολ με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Το γκολ του Γκεοργκίεφ
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