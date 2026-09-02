Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης χάρη σε υπέροχο γκολ του Ζίνι, ενω νωρίτερα είχε δοκάρι με τον Γκατσίνοβιτς.

Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο η ΑΕΚ μπήκε... ορμητικά στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και έδειξε προθέσεις να το «καθαρίσει» από νωρίς.

Στο 9ο λεπτό ο Μάνταλος έβγαλε σε τετ α τετ τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με λόμπα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Δευτερόλεπτα αργότερα οι πρωταθλητές άνοιξαν το σκορ. Ο Αριάγκα έβγαλε ωραία μπαλιά προς τον Ζίνι, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή «τίναξε» τα δίχτυα του Αστρά για το 0-1.