Οι φίλαθλοι της Καλαμάτας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς κόντρα στον Βόλο Elabet, καθώς ο μεσσηνιακός σύλλογος εξασφάλισε εισιτήρια.

Η Καλαμάτα τίθεται αντιμέτωπη με τον Βόλο Elabet στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (1/9,18:00), με τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας να έχει τη δυνατότητα να δει το ματς στο Πανθεσσαλικό.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, θα ανοίξει θύρα για τον κόσμο των φιλοξενούμενων, που μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του διαδικτυακά.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Βόλο (01/09, 18:00) στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 31 του Βορείου Πετάλου και μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/volos-nfs-kalamata-away-section/

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».

