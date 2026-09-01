Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet που κάνει πρεμιέρα σήμερα και μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από τα όσα είδαμε στο ματς της Εθνικής με την Ισπανία. Συντονιστείτε στις 12:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και τον σχολιασμό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό.

Στις 18:00 ο Βόλος Elabet υποδέχεται την Καλαμάτα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Τέλος, στις 21:45 μην χάσετε την αναμέτρηση ανάμεσα στη HEBC και την Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα για το Κύπελλο Γερμανίας (ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας