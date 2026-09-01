Βόλος Elabet: Χωρίς τέσσερις στο ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα
Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα αρχίσει από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου την Τρίτη (1/9, 18:00) ο Βόλος Elabet θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Οι Θεσσαλοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν την αποστολή τους.
Ο Κώστας Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς.
Η αποστολή του Βόλου Elabet
Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.
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