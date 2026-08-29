«Η Λεβάντε θα λάβει από την ΑΕΚ μέρος του μπόνους για τον Αριάγκα»

Η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ενεργοποίησε ένα μέρος του μπόνους που είχε συμφωνήσει η Ένωση με τη Λεβάντε για τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα.

Η ΑΕΚ προκρίθηκε την Τετάρτη (26/08) στην τελική φάση του Champions League, μετά την επιβλητική νίκη με 4-0 κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας μέσα στην «Allwyn Arena», ενώ την Πέμπτη (27/08) έμαθε τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase.

Η παρουσία της Ένωσης στα «αστέρια» θα έχει πολλά οικονομικά οφέλη τόσο για την ίδια, όσο και για μία ακόμη ομάδα... την Λεβάντε. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Notresport» η πρόκριση του συνόλου του Μάρκο Νίκολιτς στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ενεργοποιεί αυτόματα μέρος του μπόνους που είχε συμφωνήσει η ελληνική ομάδα με την ισπανική για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα.

Συγκεκριμένα η μεταγραφή του 28χρόνου χαφ στην ΑΕΚ έκλεισε γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τους κιτρινόμαυρους να προσφέρουν στην Λεβάντε αλλα 500.000 ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Ένας από αυτούς τους στόχους απ΄ότι φαίνεται ήταν η πρόκριση της ομάδας στο Champions League και έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ θα καταθέσει τώρα στον σύλλογο από τη Βαλένθια ένα ποσό κοντά στα 200.000 ευρώ.