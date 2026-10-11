Μπράτσος: «Είναι κρίμα να μην παίρνεις κάτι με δύο γκολ εκτός έδρας»

Ο Κώστας Μπράτσος εστίασε στην προσπάθεια επιστροφής του Βόλου Elabet στο «Κλ. Βικελίδης» και στην εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της θεσσαλικής ομάδας είπε αρχικά ότι… «η ομάδα μας είχε δύο πρόσωπα στο παιχνίδι. Δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, στη διαχείριση της τακτικής του αντιπάλου ενώ δημιουργικά ήμασταν αφελείς και δεχόμασταν μπάλες στην πλάτη μας. Αυτό δεν μας στοίχισε μόνο στο σκορ αλλά και συναισθηματικά. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε το σύστημά μας, κυριαρχήσαμε και θα μπορούσαμε να είχε πετύχει κι άλλο γκολ. Είναι κρίμα να πετυχαίνεις δύο γκολ σε μια έδρα όπως αυτή του Άρη και να μην παίρνεις κάτι. Πρέπει να ελέγχουμε τις στιγμές του αγώνα, τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο κυνικοί, έχοντας ισορροπία στην απόδοσή μας».

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι… «η βελτίωσή μας στο τακτικό και συναισθηματικό κομμάτι δεν ήταν αρκετή. Είχαμε πολλές απουσίες, ευελπιστούμε όμως ότι με την επιστροφή των παικτών η ομάδα θα ενωθεί και θα δείξει καλό πρόσωπο».

Εκεί ρωτήθηκε επιμέρους για την κυριαρχία στην οποία αναφέρθηκε καθώς ο Άρης είχε πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίζοντας να «χτυπά» στην πλάτη της άμυνας του Βόλου Elabet. «Όταν είσαι στο 3-0 στο ημίχρονο υπάρχουν δύο ζητούμενα. Το ένα είναι να παίξεις για την αξιοπρέπειά σου και το άλλο να προσπαθήσεις να επιστρέψεις στο παιχνίδι. Αυτό εμπεριέχει και ρίσκο. Δεν μπορείς να κάτσεις πίσω και να παίξεις άμυνα. Και στο πρώτο ημίχρονο, όταν φτάναμε στην περιοχή ήμασταν επικίνδυνοι αλλά δεχόμασταν γκολ γιατί δεν υπήρχε παίκτης πίσω. Έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το τρίτο γκολ. Γι’ αυτό λέω ότι τακτικά διαχειριστήκαμε σωστά τους δύο φορ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο.