Η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για το ματς με τον Λεβαδειακό για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βοιωτών είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και την ημερομηνία κλήρωσης του Κυπέλλου.

Με τις 15 από τις 16 ομάδες να έχουν ήδη προκριθεί στην League Phase του Κυπέλλου, η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως η κλήρωση της φάσης αυτής θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μια κλήρωση που ωστόσο πλέον είναι στον αέρα μετά την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Οι Αρκάδες αναφέρουν πως οι Βοιωτοί χρησιμοποίησαν αντικανονικά κάποιον ποδοσφαιριστή στη νίκη τους με 2-0 και η τύχη της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Η εκδίκαση αναμένεται να γίνει άμεσα, με την κλήρωση να έχει να κάνει με το πόσο άμεσα θα βγει η απόφαση.

Και αυτό έχει να κάνει και με τα γκρουπ δυναμικότητας που θα αλλάξουν αν είναι στην League Phase ο Λεβαδειακός ή ο Αστέρας Τρίπολης.