Ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, με επιστολή του ενημέρωσε ότι δεν στηρίζει πλέον οικονομικά τον Εθνικό Αστέρα.

Ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας μ' επιστολή του ενημέρωσε ότι δεν θα έχει πλέον εμπλοκή με τον Εθνικό Αστέρα.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είχε εμπλοκή στον Εθνικό Αστέρα για 5 χρόνια, υποστήριξε ότι επένδυσε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ για το δημοτικό γήπεδο και το έκανε έδρα που να πληροί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων Super League.

H Κηφισιά μετακόμισε στο νέο της υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα και από τη στιγμή που δεν υπήρχε ταύτιση απόψεων με τη Δημοτική Αρχή ο Πρίτσας αποχώρησε από τον τοπικό σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Αστέρα και η επιστολή του Χρήστου Πρίτσα

«Κοινοποιούμε την επίσημη επιστολή του μέχρι σήμερα χορηγού μας, Χρήστου Πρίτσα, με την οποία γνωστοποιεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα μας μετά από 5 χρόνια συνεχούς και πολύπλευρης προσφοράς.

Ένας μεγάλος κύκλος επιτυχιών, γεμάτος προσπάθεια, ανόδους και τίτλους, φτάνει στο τέλος του.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω, με θλίψη αλλά και με απόλυτη ειλικρίνεια, για την πρόθεση μου να αποχωρήσω από τη θέση του χορηγού της ομάδας, θέση την οποία διατηρώ ανελλιπώς τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η στήριξη που προσέφερα στον Αστέρα Καισαριανής δεν υπήρξε ποτέ τυπική υποχρέωση, αλλά προσωπική μου επιλογή και δέσμευση απέναντι στον τοπικό αθλητισμό και στους φιλάθλους της Καισαριανής, μιας περιοχής με την οποία δεν διέθετα δεσμούς πριν την μεταφορά της έδρας της ΠΑΕ Κηφισιάς εκεί, αλλά πολύ σύντομα κατάφερε να αποτελέσει ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, στο οποίο έζησα ιδιαίτερα έντονες στιγμές και απέκτησα πολλούς αληθινούς φίλους. Στο διάστημα αυτό κατέβαλα μεγάλες προσπάθειες για τη συνένωση των σωματείων Εθνικός Αστέρας, Μικρασιατικός και Γ.Σ. Καισαριανής, καθώς και για τις επιτυχίες που ακολούθησαν, την άνοδο και την παραμονή στη Γ' Εθνική κατηγορία και φυσικά την κατάκτηση του κυπέλλου Αθηνών. Η πενταετία αυτή υπήρξε για εμένα προσωπικά πηγή μεγάλης χαράς και ικανοποίησης πάρα τις μεγάλες θυσίες και τις δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβα.

Δυστυχώς, η στάση της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου Καισαριανής απέναντι στην ΠΑΕ Κηφισιά και εμένα προσωπικά με οδηγεί σήμερα σε αυτή την απόφαση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έκανα τεράστια υπομονή ελπίζοντας να δει η νέα δημοτική αρχή με περισσότερη συμπάθεια όλα τα επιτεύγματα που είχαν πραγματοποιηθεί, όμως εξακολουθούσε να είναι αρνητική και αντίθετη με μένα και με την ομάδα της Κηφισιάς, καθώς απέφευγε ακόμη και συναντήσεις που ζητούσα να πραγματοποιήσουμε. Παρά τις επενδύσεις ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν από μένα στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου «Μ. Κρητικόπουλος» προκειμένου αυτό να καταστεί όχι μόνο κατάλληλο για αγώνες Α΄ Εθνικής κατηγορίας, αλλά και να ξανά γίνει απολύτως λειτουργικό και ασφαλές για τις ομάδες, αλλά και τους δημότες της Καισαριανής, η νέα δημοτική αρχή αρνήθηκε αναιτιολόγητα την ανανέωση της χρήσης του γηπέδου, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ Κηφισιά να αναγκαστεί να μετεγκατασταθεί ακόμη σε γήπεδα εκτός Αττικής για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων της, με τεράστιο οικονομικό και αγωνιστικό κόστος.

Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν μπορώ πλέον να διατηρήσω τη χορηγική μου σχέση καθώς διαπίστωσα πώς οι υπέρογκες θυσίες μου σε χρήματα και χρόνο και δεν εκτιμήθηκαν ανάλογα από την νέα δημοτική αρχή. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τη μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεχωριστά στο Δαμιανό Χατζημηνά, τον Θοδωρή Θεοδωράκη και τον Άκη Κικιδάκη. Το σωματείο σήμερα βρίσκεται στη Γ’ Εθνική κατηγορία χωρίς να το βαραίνει κανένα χρέος και του εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Πρίτσας».