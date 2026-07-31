Η ώρα και ο τρόπος μετάδοσης της σημερινής (31/7) κλήρωσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ώρα για την κλήρωση των προκριματικών φάσεων του Κυπέλλου Ελλάδας έφτασε, καθώς σήμερα (31/7) θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Aegean» του ξενοδοχείου «Athens Marriott».

Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί η κλήρωση του 1ου και 2ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης, με τον πρώτο να διεξάγεται στις 11 Αυγούστου και τον 2ο το διάστημα 17-19 Αυγούστου. Καλεσμένος της ΕΠΟ θα είναι ο προπονητής της Ελλάς Σύρου, Θανάσης Στάικος.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 11:30 πμ και θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.

Ποιοι συμμετέχουν στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Στον 1ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας θα λάβουν μέρος οι 13 ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2026/2027, καθώς και η Κυπελλούχος Ομάδα του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών ομάδων περιόδου 2025/2026, ο ΑΟ Τρίκαλα.

Από την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο χωρίς αγώνα. Ο αγώνας του 1ου προκριματικού γύρου είναι μονός και γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.

Στον 2ο προκριματικό γύρο θα λάβουν μέρος η μία ομάδα που προκρίθηκε από τον πρώτο προκριματικό γύρο, οι 12 ομάδες που προκρίθηκαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο χωρίς αγώνα, καθώς και οι 9 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 1 την αγωνιστική περίοδο 2026/2027 και δεν αγωνίζονται στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχουν είναι 22 ομάδες.

Από την κλήρωση θα δημιουργηθούν έντεκα 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου είναι μονοί και γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.