Όπως έγινε γνωστό συνεχίζει για δύο ακόμη χρόνια ο Στεφάν Λανουά ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ , μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/6). Ακόμη έγινε γνωστή και η ημερομηνία και η έδρα του Super Cup, όπου ΟΦΗ και ΑΕΚ έδωσαν ραντεβού στο Παγκρητιο στις 12 Αυγούστου. Ενώ υπήρξαν και αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας.



Αναλυτικότερα όσον αφορά το Κύπελλο Ελλάδας θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τη προηγούμενη σεζόν. Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες, ενώ θα διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητά τους. Επίσης αποφασίστηκε προκειμένου να αναδειχθούν νέοι ποδοσφαιριστες η υποχρεωτική συμμετοχή δύο νέων παικτών στην 11άδα (γεννημένοι από το 2004). Να θυμίσουμε πως την προηγούμενη σεζόν ήταν ένας ο νέος παίκτης που έπρεπε να είναι στην 11αδα. Τέλος όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.