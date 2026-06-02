Έτοιμος για ένα μεγάλο βήμα φαίνεται πως είναι ο Γιάγια Τουρέ, που σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο είναι κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Σλόβαν Μπρατισλάβας!

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο παλαίμαχος Ιβοριανός χαφ θα γίνει εκτός απροόπτου ο νέος προπονητής των Σλοβάκων, που φέρνουν ένα μεγάλο όνομα στον πάγκο τους για να αντικαταστήσει τον Βλάντιμιρ Βάις, που αποχώρησε μετά από μία πενταετία.

Έχοντας κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2020, ο Τουρέ πέρασε τα επόμενα χρόνια από διάφορα πόστα σε Ολίμπικ Ντόνετσκ, Άχματ Γκρόζνι, Τότεναμ, Σταντάρ Λιέγης και εθνική Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο τώρα ετοιμάζεται να γίνει πρώτος προπονητής για πρώτη φορά.