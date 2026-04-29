Σε μια ξεχωριστή κίνηση ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, πήγε το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του μεγάλου Ομιλίτη και καλλιτέχνη, Μανώλη Λιδάκη.

Ημέρες απέραντης ευτυχίας βιώνουν άπαντες στην «οικογένεια» του ΟΦΗ, από τα μέλη της ομάδας μέχρι κάθε Ομιλίτη ανά τον κόσμο. Το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στην Κρήτη 39 χρόνια μετά τον άθλο της ομάδας του Γκέραρντ, με τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους και φυσικά να θυμούνται και τους ανθρώπους που αγάπησαν την ομάδα και δεν είναι πια μαζί μας για να χαρούν κι εκείνοι.

Ο Μανώλης Λιδάκης εκτός από μια από τις σπουδαιότερες φωνές που έβγαλε η Κρήτη ήταν και ένας μεγάλος Ομιλίτης, όντας στο πλευρό της ομάδας του τόπου του στα εύκολα και στα δύσκολα. Χαρακτηριστικό είναι πως στην τελευταία του κατοικία πήγε έχοντας μαζί του και ένα κασκόλ του λατρεμένου του ΟΦΗ.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης «σήκωσε» και αυτός το τρόπαιο, καθώς όπως δημοσίευσε η ιστοσελίδα Primesport.gr ο Α' αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, πήγε το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Μανώλη Λιδάκη, σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Μπορεί ο Κρητικός τραγουδιστής να μην «πρόλαβε» να δει τον θρίαμβο στον Πανθεσσαλικό, όμως είναι δεδομένο πως κατά μία έννοια... ήταν κι αυτός εκεί, καθώς θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά των Ομιλιτών, όντας εξέχον μέλος της «οικογένειας» του ΟΦΗ.

