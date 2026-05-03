Με τον Χρήστο Κόντη σε ρόλο... πιλότου φίλοι του ΟΦΗ έφτιαξαν πανό για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τους Κρητικούς.

Μετά το 1987 ο ΟΦΗ κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο επικρατώντας στον τελικό του ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό. Οι Κρητικοί φιλοξένησαν για την 3η αγωνιστική των Play Offs για τις θέσεις 5-8 τον Άρη στο Παγκρήτιο και από την στιγμή που δεν υπήρξε και κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, από την στιγμή που η Ηρακλειώτες έχουν πάρει το εισιτήριο για την Ευρώπη.

Όπως γίνεται αντιληπτό το κλίμα στο Παγκρήτιο ήταν γιορτινό και την παράσταση έκλεψε ένα πανό των φίλων της ομάδας του ΟΦΗ που είχε τον Χρήστο Κόντη ως πιλότο αεροπλάνου και έγραφε «Με Κόντη πιλότο, το Κύπελλο στον Νότο»!