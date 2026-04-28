ΟΦΗ: Η συγκινητική αφιέρωση του Καραχάλιου στον πατέρα του
Ο ΟΦΗ θριάμβευσε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς με τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βασίζει τον βασικό της κορμό στο ελληνικό στοιχείο και εξ αυτών είναι ο Ζήσης Καραχάλιος, o οποίος ήταν αναντικατάστατος στον τελικό του Βόλου και «κατάπιε» ατέλειωτα χιλιόμετρα.
O 30χρονος αμυντικός χαφ με συγκινητική ανάρτηση του στα Social Media αφιέρωσε τον τίτλο στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιανουαρίου, την παραμονή του Super Cup με τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο, στο οποίο δεν συμμετείχει ο Έλληνας μέσος.
Η ανάρτηση του Ζήση Καραχάλιου
«Για εσένα Μπαμπά. Ξέρω πόσο περήφανος θα ήσουν. Σε ευχαριστώ για όλα».
Δείτε ΕπίσηςΧουάν Νέιρα: Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου έδωσε εξετάσεις για την ελληνική ιθαγένεια
