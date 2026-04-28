Μπούσης: «Πετύχαμε κάτι που θα μνημονεύεται για πάντα»

Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε την περηφάνια του για την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στο Βόλο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του κλαμπ και τον πρώτο τίτλο επί ημερών του Μιχάλη Μπούση.

Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε την περηφάνια του για το τεράστιο επίτευγμα, το οποίο όπως ανέφερε: «θα μνημονεύεται για πάντα»!

Η ανάρτηση του Μιχάλη Μπούση

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους παίκτες, τους προπονητές και το επιτελείο μας. Κάναμε κάτι που θα μνημονεύεται για πάντα. Φέραμε χαρά και ευτυχία σε όλους τους οπαδούς μας, από όλο τον κόσμο.

Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματά μου για όλους εσάς που βοήθησαν να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Από την πρώτη μέρα που ήρθα και ανέλαβα τον σύλλογο μας είχα όνειρα και φιλοδοξίες να πετύχω κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό.

Είμαι για πάντα ευγνώμων και τιμημένος που με αποκαλούν πρόεδρό σας. ΠΑΜΕ ΟΦΗ ΟΦΗ ΟΦΗ».