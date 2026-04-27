ΟΦΗ: Εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα στη φιέστα
Η φιέστα του ΟΦΗ δεν θα μπορούσε να μην έχει πυροτεχνήματα.
Ένα εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα ήταν απαραίτητο στη γιορτή του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου.
Το κτήριο της περιφέρειας φωταγωγήθηκε, ο κόσμος παραληρούσε και ο Ταξιάρχης Φούντας δέχθηκε πειράγματα για τα γυαλιά του.
🎆 Η μέρα δεν θα μπορούσε να μην κλείσει με πυροτεχνήματα στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ#ofi pic.twitter.com/mCebcXYCb0— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026
