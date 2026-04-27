Ο Μιχάλης Μπούσης σήκωθηκε όρθιος στο πούλμαν του ΟΦΗ, ύψωσε το Κύπελλο Ελλάδας και φώναξε σύνθημα με τους Ομιλίτες.

Ο Μιχάλης Μπούσης αποδεικνύει πως οι οπαδοί του ΟΦΗ έχουν απόλυτο δίκιο. «Είναι τρελός ο πρόεδρος!», φωνάζουν οι Ομιλίτες την ώρα που ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ ζει με πάθος τη φιέστα της ομάδας στο Ηράκλειο.

Ο ισχυρός άνδρας και εμπνευστής αυτού του απόλυτα επιτυχημένου ποδοσφαιρικού project είναι μαζί με τους παίκτες και τους προπονητές της ομάδας του στο ανοιχτό πούλμαν και απολαμβάνει την ιστορική του επιτυχία. Ο Όμιλος επί εποχής του έβγαλε και πάλι τους Κρήτικους στους δρόμους μετά από 39 χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης του κλαμο σηκώθηκε όρθιος κατά τη φιέστα και ύψωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Ηρακλείου, ενώ η κάμερα τον έπιασε να τραγουδάει μαζί με τους οπαδούς «Το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό!».